Минздрав отреагировал на первый в России случай повторного заражения коронавирусом

Повторное заболевание коронавирусом может происходить из-за особенностей иммунной системы каждого человека, заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Повторное заражение – явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», – цитирует Чуланова ТАСС.

Он объяснил, что разработка вакцин проводится так, чтобы формировался стойкий и продолжительный иммунитет. «Поэтому мы ожидаем, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом», – добавил эксперт.

В среду медики выявили во Владимирской области первый в России случай повторного заболевания коронавирусом.

Ранее ученые заявили, что инфицированные новым коронавирусом после выздоровления имеют высокий риск повторно заразиться, так как у многих протестированных в Китае лиц из группы повышенного риска не оказалось соответствующих антител.

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