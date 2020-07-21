В ОП предложили разные методы недопущения ношения одежды с изображением Гитлера

Проблема использования изображения Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха на одежде действительно есть, но в данной ситуации нужно применять не запретительные меры, а воспитательные. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила председатель комиссии ОП по делам молодежи Елена Цунаева. В комиссии ОП по вопросам развития культуры уверены в необходимости законодательного запрета такой одежды.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила законопроект, который запретит носить одежду с изображением Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Она уверена, что подобное должно караться так же серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики.

«Действующего законодательства вполне себе достаточно. Это предложение, конечно, не на пустом месте возникло, но мне кажется, что мы должны все-таки подумать не о запретительных мерах, а воспитательных. То есть провести работу совместно с Министерством просвещения, органами молодежи, чтобы у людей просто не было желания ни надеть футболку с изображением Гитлера, ни что-то подобное сделать», – говорит председатель комиссии ОП по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.

Она также рассказывает, что ни разу не замечала на улице людей, на одежде которых были подобные изображения. Также она отметила, что законы против использования фашистской символики оправданы, но запрещать еще и печать определенных лиц – бессмысленно. «Просто даже эффекта не будет ожидаемого, к этому вопросу нужно подойти по-другому», – резюмировала Цунаева.

А первый заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский считает, что данный законопроект действительно нужен.

«Я поддерживаю Елену Александровну, это хорошее предложение. Не знаю, насколько это важно на сегодняшний день, но с другой стороны найти аргументы в пользу актуальности данного вопроса имеет смысл», – говорит Заславский. По его мнению, зачастую люди не знают, вещь с чьим изображением приобретают. А поэтому данная инициатива просто не даст возможность купить одежду с лицами фашистов.

В феврале текущего года в Госдуме был принят закон, исключающий административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды.