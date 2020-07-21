Лукашенко заявил об «очень опасном» моменте для Белоруссии

Белоруссии необходимо оставаться суверенной и независимой страной, сказал глава белорусского государства Александр Лукашенко в ходе общения с жителями Гомеля в преддверии президентских выборов.

«Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное. Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы, и жить на этой земле вместе со своими детьми», – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Глава республики посоветовал не верить в проведение быстрых реформ в стране и обогащение без труда за короткий срок. «Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это», – добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, как шло восстановление Гомельской области и как боролись с последствиями аварии на ЧАЭС.

«Тогда нам никто ничего не обещал. Никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки. Не купитесь, не потеряйте свою страну», – предупредил Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Белоруссии, где 9 августа состоятся президентские выборы. В итоговый список кандидатов вошли только сам Лукашенко и несколько спойлеров.

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