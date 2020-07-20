Дамаск подвергся воздушной атаке

Израиль наносит ракетные удары по Дамаску и окрестностям сирийской столицы, сообщили СМИ.

Канал «Аль-Ихбария» сообщил, что силы ПВО успешно отражают ракетную атаку, передает ТАСС.

Сообщается, что сбито «несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей». Канал заявил, что атаку предпринял Израиль. Атакованы объекты в Дамаске и окрестностях города. Армия Израиля отказалась комментировать сообщения сирийских СМИ, передает РИА «Новости». 18 июля системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама.

В конце июня центральные и южные районы Сирии подверглись ракетным ударам. СМИ сообщали, что удары нанесли ВВС Израиля.