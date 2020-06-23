Центральные и южные районы Сирии подверглись ракетным ударам

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на военные позиции в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор, сообщил SANA источник в командовании ВС республики.

По сведениям SANA, ракетным ударам подверглись юг и восток Сирии, в частности, район Телль-эс-Сухун в окрестностях города Эс-Сувейда и Кабаджиб в Дейр-эз-Зоре, передает ТАСС.

«Во время ударов вражеских самолетов по одной из позиций погибли двое солдат и еще четверо получили ранения», – сообщил источник в командовании ВС республики.

По утверждению телеканала Al Hadath, ракетные удары по военным объектам в Сирии нанесли ВВС Израиля.

Накануне сообщалось, что в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии сработали системы ПВО. Позже стало известно, что системы ПВО российской авиабазы сбили два беспилотника террористов.

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