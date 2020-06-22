В районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии сработали системы ПВО

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку беспилотников в районе Джабле, в 15 километрах от которого расположена российская авиабаза в Хмеймим, сообщает SANA.

«Сирийские ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в небе над [прибрежным] районом Джабле», – приводит сообщение SANA РИА «Новости».

Напомним, в начале марта на подлете к российской авиабазе «Хмеймим» на западе провинции Латакия комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков. Еще одно нападение средства ПВО российской авиабазы Хмеймим отразили в начале февраля.

По данным Минобороны, только за 2019 год российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии.

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