На авиабазе Хмеймим отразили нападение беспилотников боевиков

Боевики отправили беспилотники на авиабазу Хмеймим в Сирии, управление аппаратами было перехвачено, все БПЛА выведены из строя, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Боренков.

«1 февраля около 23.00 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации. Средствами радиоэлектронной борьбы авиабазы был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», – сообщил БОренков, передает РИА «Новости».

В результате нападения никто не пострадал, авиабаза продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее в Минобороны сообщали, что 19 января средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников.

По данным Минобороны, только за 2019 год российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии.