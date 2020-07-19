США представили официальное обвинение против «шпионившего на Россию» военного

ВМС США предоставили обвинительное заключение в отношении старшины Чарльза Бриггса, который якобы передал секретные данные россиянину.

Как сообщается в документе, инцидент произошел в январе 2019 года на авиабазе Оффат или рядом с ней. Бриггс, находясь на службе, «сознательно воспользовался правительственным компьютером с несанкционированной целью». Он «получил секретную информацию, а именно электронное письмо, содержащее секретные сведения».

Как утверждается в обвинительном заключении, у Бриггса были «основания» считать, что эти данные могут «нанести ущерб США или принести пользу другой стране», передает ТАСС.

В документе сказано, что Бриггс сознательно «передал такие данные» россиянину, «человеку, который не уполномочен их получать».

Бриггс работает в области информационных технологий в Медицинском центре ВМС в Портсмуте.