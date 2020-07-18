Офицера ВМС США обвинили в шпионаже на Россию

Офицеру военно-морских сил США Чарльзу Бриггсу предъявили обвинение в передаче секретных сведений России, пишут СМИ со ссылкой на материалы суда.

Офицер предстанет перед военным судом на следующей неделе, сообщает The Virginian-Pilot. Бриггс работал в военно-морском медицинском центре Портсмута в области информации и технологии. Согласно обвинению, офицер пользовался государственным ПК для получения секретных данных с октября 2018 по январь 2019 года.

Бриггс якобы передавал данные по национальной обороне некоему российскому гражданину, офицер также скрывал факт общения с россиянином и поездку в Сербию во время отпуска в 2018 году. В документах не конкретизируется, какую именно информацию мог передавать военный, и как он познакомился с россиянином.

Также офицер якобы занимался хранением и просмотром детской порнографии.

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