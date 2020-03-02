В Австрии начался суд над «российским шпионом»

Земельный суд в Зальцбурге начал рассмотрение дела 71-летнего полковника армии Австрии в отставке Мартина М., который обвиняется в предполагаемом шпионаже в пользу России.

Судебный процесс запланирован на пять дней. Дело рассматривает суд присяжных. Слушания проходят в закрытом режиме, так как затрагиваются вопросы государственной тайны. Защита отвергает обвинения, утверждая, что подсудимый не раскрывал государственных секретов, лишь ведя сбор информации из открытых источников в интернете и газетах, передает ТАСС.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение состоит из 34 страниц, в деле есть 19 свидетелей, при этом имена участников слушателей суд потребовал не раскрывать, в том числе не публиковать фото судей, прокуроров, свидетелей.

В конце декабря сообщалось, что дело бывшего полковника австрийской армии о шпионаже на Россию рассмотрят в начале весны 2020 года.

В ноябре прокуратура Зальцбурга официально предъявила ему обвинение, заявив, что он якобы был участником российской шпионской сети.

Утверждалось, что «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника немецкие спецслужбы. Его обвиняют в том, что он якобы более 20 лет передавал Москве развединформацию. Также в минобороны Австрии сообщили, что подозреваемый экс-полковник признался в получении 300 тыс. евро от российской стороны.