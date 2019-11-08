Австрийского экс-полковника обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Зальцбурга официально предъявила обвинение экс-полковнику австрийской армии по делу о шпионаже в пользу России.

В прокуратуре заявили, что отставной полковник обвиняется в 25-летней шпионской деятельности в пользу России, «в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов», передает ТАСС.

Напомним, немецкие спецслужбы «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника. Утверждается, что он в течение 20 лет передавал Москве развединформацию, в том числе сведения об истребителях Eurofighter Typhoon, а также данные с семинаров и курсов НАТО.

В минобороны Австрии сообщили, что подозреваемый экс-полковник признался в получении 300 тыс. евро от российской стороны.