Прокуратура Австрии заявила о выявлении российской «сети агентов разведки»

Обвиняемый в шпионаже в пользу России отставной полковник армии Австрии был интегрирован в сложную государственную сеть агентов разведки, сообщили в прокуратуре Зальцбурга.

«Расследование вскрыло причастность обвиняемого к структурированной государственной сети агентов и тщательный сбор предоставленной им информации», – сказано в заявлении прокуратуры, передает ТАСС.

Там отмечено, что спецслужбы Австрии изъяли 28,2 тыс. евро, якобы полученные обвиняемым экс-военным в сентябре 2018 года при встрече с курирующим российским офицером. «Кроме того, для обеспечения конфискации был произведен арест имущества на сумму около 260 тыс. евро», – говорится в документе.

Правоохранительные органы сообщили, что расследование продолжается.

Ранее в пятницу прокуратура Зальцбурга официально предъявила обвинение экс-полковнику австрийской армии по делу о шпионаже в пользу России.

Напомним, немецкие спецслужбы «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника. Утверждается, что он более 20 лет передавал Москве развединформацию.

В минобороны Австрии сообщили, что подозреваемый экс-полковник признался в получении 300 тыс. евро от российской стороны.

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