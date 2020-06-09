«Российского шпиона» в Австрии приговорили к трем годам тюрьмы

Суд Зальцбурга признал полковника австрийской армии в отставке виновным по делу о шпионаже в пользу России, сообщил представитель суда Петер Эггер.

Его приговорили к трем годам тюрьмы, передает ТАСС.

Эггер сообщил, что полковник осужден за «разглашение государственной тайны», передает РИА «Новости». Напомним, утверждается, что 71-летний полковник армии Австрии в отставке Мартин М. якобы 25 лет шпионил в пользу России. Его считают участником российской шпионской сети.

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