Защите Сафронова впервые представили составляющие гостайну материалы

Следствие при рассмотрении апелляции на арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова впервые представило защите сведения, составляющие гостайну, сообщил адвокат Иван Павлов.

«Впервые были представлены материалы, составляющие гостайну, в рамках ходатайства следствия об исследовании в суде ряда документов. Это материалы оперативно-разыскной деятельности, полученные в ходе разработки Ивана Сафронова», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

При этом Павлов отметил, что пока непонятно, можно ли будет это комментировать, поскольку сведения проштампованы.

«Но мы найдем возможность, чтобы сделать это в рамках закона, для этого нам понадобится время», – добавил он.

Ранее Мосгорсуд удалил из процесса по делу Сафронова адвоката Данила Никифирова после того, как он отказался давать подписку о неразглашении гостайны. 16 июля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию защиты на решение об аресте Сафронова.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

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