Адвоката Сафронова удалили из процесса после отказа от подписки о неразглашении

Мосгорсуд удалил из процесса по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова адвоката Данила Никифирова после того, как он отказался давать подписку о неразглашении гостайны, сообщил адвокат Иван Павлов.

«Адвокат Никифоров отказался давать подписку о неразглашении гостайны в связи с предоставлением следователем новых доказательств по делу, после чего он был удален из процесса», – цитирует ТАСС Павлова.

16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на решение об аресте Сафронова. Ранее Павлов сообщал, что не станет участвовать в рассмотрении жалоб на арест Сафронова, чтобы избежать подписки о неразглашении и иметь возможность комментировать дело.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

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