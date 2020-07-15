Названы отличия современных подростков от советских

Российские ученые провели масштабное исследование и сравнили современных подростков и их сверстников, которые были подростками в 1989 году, говорится в исследовании Психологического института Российской академии образования (ПИ РАО).

По словам директора ПИ РАО Павла Сергоманова, отдельной теории «X, Y, Z» поколений не существует – это часть общей теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хау в 1991 году, передает РИА «Новости».

Однако, по мнению Сергоманова, с точки зрения науки эта теория представляет собой историческое эссе, а не теоретический анализ проблемы, поскольку нет свидетельств того, как меняются люди.

Новое проведенное исследование показало, что современные подростки более амбициозные, рассчитывают на достижение более высоких целей, выше ценят и больше уважают себя.

«Они научились понимать, что к чему. У них более высокая познавательная активность, и современная школа научилась понимать их намного лучше. Особенно, мне кажется, велика тут роль дополнительного образования – у нас оно одно из лучших в мире», – отметил Сергоманов.

По словам ученых, наибольшая разница между советскими и современными подростками проявляется по параметру ответственности. Сегодня подростки предпочитают перекладывать ее на других.

Также серьезно возросла мотивация личных желаний, но желаний для ближайшего окружения стало меньше.

«Что касается советских подростков, то, конечно, массовая идеология другого социально-экономического строя оказывала свое влияние: «прежде думай о Родине, а потом о себе». Не берусь оценивать, насколько это лучше или хуже», – прокомментировал Сергоманов.

Вместе с тем современные подростки предпочитают жить в настоящем «здесь и сейчас», они больше дорожат своей текущей жизнью. Таким образом, наблюдается тенденция удлинения подросткового периода.

Также исследование показало, что советские школьники относились к учебе в основном равнодушно, как к «школьной скуке». Отношение к учебе сегодняшних девятиклассников более противоречивое и эмоционально насыщенное, однако они проявляют большую любознательность.

В исследовании принимали участие подростки в возрасте 15–16 лет: 1974 и 2004 года рождения. Эксперты отметили, что сравнение психологических характеристик провели с разницей в 30 лет, в 1989 и в 2019 году.

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