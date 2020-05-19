Нарколог Брюн объяснил, почему российские школьники меньше пьют и курят

Усиление контроля за продажей несовершеннолетним табака и алкоголя, мода на стремление к учебе, забота о будущей карьере, плохой пример предыдущих поколений – все это в совокупности принесло плоды, и процент курящих и употребляющих алкоголь школьников в России действительно снизился, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Под эгидой Всемирной организации здравоохранения было проведено международное исследование, в котором изучали отношение детей школьного возраста к собственному здоровью. В результате оказалось, что с 2014 года в России снизилось число подростков, употреблявших алкоголь или куривших табак хотя бы раз в жизни.

«Есть общее оздоровление, мы можем это подтвердить: спрос на наркотики, табак и алкоголь среди подростков до 20 лет снизился. Есть разные точки зрения, одна из них заключается в том, что поколение Z больше интересуется учебой, будущей карьерой, деньгами, и, насмотревшись на предыдущее поколение, которое спивалось и умирало, отказывается от употребления чего-либо», – говорит Брюн.

Вторая причина таких результатов, продолжает нарколог, заключается в совокупности принятых мер: появились возможности реализации своих вопросов, все-таки в течение многих лет Россия экономически довольно бурно росла, ужесточились законодательные меры, усилился контроль за продажей алкоголя и табака несовершеннолетним, проведена серьезная работа по снижению трафика наркотических веществ.

«Я не скажу, что эта проблема в России решена, пусть меня не поймут неправильно, нам еще много что предстоит сделать и в профилактике, и в лечении, и так далее. Но тенденция среди несовершеннолетних хорошая, что и подтверждают цифры», – подытожил Брюн.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что с начала распространения коронавирусной инфекции россияне стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.

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