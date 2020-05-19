В России резко снизилось число пробовавших алкоголь и сигареты школьников

С 2014 года в России существенно снизилось число школьников, которые хотя бы раз пробовали курить или выпивали алкоголь, свидетельствует исследование, результаты которого представила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В докладе «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» содержатся данные о тенденциях состояния здоровья мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 и 15 лет, их физической активности, пищевых и вредных привычках, благополучии, социальной среде и поведении в отношении здоровья.

«Процент [российских] школьников, сообщающих о том, что они употребляли алкоголь хотя бы раз в жизни, существенно снизился во всех трех возрастных группах. Так, среди 15-летних он снизился с 41% до 30% среди мальчиков и с 44% до 29% среди девочек», – передает ТАСС содержание доклада.

Уточняется, что средний показатель HBSC в этой возрастной группе составляет 60% среди мальчиков и 59% среди девочек.

Уменьшилось и количество школьников, которые хотя бы раз в жизни пробовали сигареты. В группе респондентов в возрасте 15 лет он снизился с 40% до 24% среди мальчиков и с 31% до 18% среди девочек. Средний показатель по странам, участвующим в опросе, среди мальчиков составляет 29%, среди девочек – 27%. Авторы исследования указывают, что показатель по России снизился с 2013-2014 года.

Международное исследование проводится в течение 30 лет с интервалом в четыре года. Последнее к настоящему времени анкетирование было проведено в 2017-2018 годах, в нем приняли участие более 220 тыс. подростков из 45 стран, в том числе 4281 респондент из России.

В октябре прошлого года Вероника Скворцова, занимавшая на тот момент пост главы Минздрава, заявляла, что оптимальной нижней возрастной планкой для покупателей алкоголя должен быть 21 год. Она сообщала также, что с 2006 года количество потребляемого в России алкоголя на душу населения снизилось более чем на 40%.