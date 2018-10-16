Скворцова назвала оптимальную возрастную планку продажи алкоголя

Оптимальной нижней возрастной планкой для покупателей алкоголя должен быть 21 год, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы считаем данную меру (повышение возраста начала продажи алкоголя) абсолютно правильной. Научно доказано, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно», – передает слова Скворцовой РИА «Новости».

Министр добавила, что, согласно данным ВОЗ, из-за «употребления алкоголя ежегодно в мире умирают около 3,3 млн человек, что составляет 5,9% всех случаев смерти, в возрасте 20-39 лет – примерно 25% смертей связано с алкоголем».

Потому «возраст 21 год вполне подходит как нижний предел, особенно для крепкого алкоголя».

Скворцова рассказала также, что «употребление алкогольных напитков не безопасно» для нормального развития мозга человека, и «употребление в возрасте до 21 года, когда мозг еще находится в процессе активного формирования, способствует снижению функциональности важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению некоторых способностей».

Кроме того, в законодательстве существует немало прецедентов, когда требуемый возраст отличается от 18 лет. Так, для владения оружием установлен возраст 21 год; депутатом можно стать с 21 года, а возраст назначения судей варьируется от 25 до 40 лет.

Глава Минздрава подчеркнула, что Россия «прошла очень серьезный путь по снижению бремени алкоголя», и на данный момент «называется ВОЗ одним из лидеров: с 2006 года количество потребляемого в стране алкоголя на душу населения снизилось более чем на 40%».

Кроме того, в России будут разработаны новые меры в сфере борьбы с табаком. Например, Минздрав прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет, то есть не содержащих логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок. Также рассматривается возможность сокращения числа мест, где курение разрешено.

Скворцова отметила, что еще недавно Россия была «в числе самых курящих стран», однако «с принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства» удалось «снизить потребление табака более чем на 20%».

Был внедрен «полный набор базовых мер», но нельзя останавливаться на достигнутом, так как «с ходом времени происходит определенная адаптация, которая может влиять на потребление». Это можно наблюдать на примере других стран, «где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков».

В данный момент главной задачей является «последовательная денормализация курения». Министр отметила, что это должно проходить «последовательно и уважительно», но не «нерешительно и неэффективно».

Разрабатываемые меры «направлены на сокращение доступности табачной продукции (...), дополнительное информирование населения о вреде курения».

Скворцова указала, что табак является причиной до 20% смертности в мире, а отказ от него мог бы прибавить в некоторых странах сразу несколько лет к продолжительности жизни.

Кроме того, необходимо ограждать подростков от электронных сигарет, которые увеличивают вероятность приобщения к курению традиционных сигарет.

Глава Минздрава напомнила, что все формы употребления табака и никотина, в том числе электронные сигареты, наносят вред здоровью; табак токсичен и содержит канцерогены даже в своей природной форме, потому «на такие изделия (электронные сигареты) должны распространяться такие же правила и меры регулирования, что и на любую другую табачную продукцию».

Эта позиция поддерживается правительством, «соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной думе».

«Наши дети должны расти здоровыми. Для этого мы примем все необходимые меры», – заявила министр.

Ранее Скворцова назвала идею повышения минимального возраста продажи алкоголя абсолютно правильной.

До этого вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что в России могут быть приняты дополнительные меры по снижению потребления алкоголя.