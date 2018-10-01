Скворцова оценила идею повышения минимального возраста продажи алкоголя

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оценила идею повышения возрастной планки при продаже алкоголя.

Скворцова назвала увеличение возраста при продаже алкоголя до 21 года «абсолютно правильной мерой», которая позволит сократить пагубное потребление алкоголя в России, передает ТАСС.

Министр отметила, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно, так как воздействие алкоголя на мозг молодого человека приводит к серьезным последствиям как в физиологии, так и в психологическом аспекте.

«Эти изменения закрепляются в самый ответственный период развития и становятся патологическими зависимостями, с которыми очень трудно бороться», – пояснила министр.

При этом глава Минздрав отметила, что повышение возрастной планки при продаже алкоголя до 21 года потребует всесторонних обсуждений с общественными организациями, работодателями, с самыми разными кругами нашего общества.

Напомним, в минувший понедельник вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что в России могут быть приняты дополнительные меры по снижению потребления алкоголя.