Россиянам приготовили меры по снижению потребления алкоголя

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что в России могут быть приняты допмеры по снижению потребления алкоголя.

Одной из мер по уменьшению потребления алкогольной продукции может стать повышение возраста ее покупателей, заявила Голикова РИА «Новости».

«Будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, будем, потому что несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», – признала она.

При этом она отметила: «Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией». Она отметила, что «не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года».

Голикова рассказала, что в Минздраве уже есть программа по формированию здорового образа жизни. «Надеюсь, они запустят ее более массово со следующего года... Но то, что придется принимать дополнительные меры это очевидно», – заключила она.

Напомним, ранее ученые опровергли существование безвредной дозы алкоголя.