Россияне стали чаще умирать из-за алкоголя

С начала вспышки коронавируса россияне стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко заявил на заседании Государственной думы, что «в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», передает ТАСС.

«И мне кажется, вот эти обсуждения, которые были – поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года. (...) Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе в определенной степени, (...) путь к сокращению смертности, заболеваемости – именно путь сокращения потребления алкоголя», – добавил министр.

Ранее глава Минздрава заявил о выросшем за время самоизоляции потреблении алкоголя в России.

При этом в конце апреля специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян.