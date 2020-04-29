Половина россиян во время самоизоляции отказалась от алкоголя

Специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян, говорится в сообщении организации.

«Алкоголь, сладости и колбасные изделия стали лидерами с точки зрения потери интереса к этой продукции со стороны потребителей в условиях коронавируса. Согласно исследованию Роскачества, 45% опрошенных отказались от алкогольных напитков, 38% – от кондитерской продукции и сладостей, 35% – от колбасных изделий и деликатесов», – передает ТАСС сообщение Роскачества.

При этом аналитики отметили, что от алкоголя и сладкого отказывается более половины респондентов в возрасте 55 лет и старше.

Отмечается, что для Южного федерального округа характерен отказ от рыбы (39%) и сыра (32%). На Северном Кавказе жители региона меньше других отказываются от покупки свежих овощей (6%).

В Роскачестве добавили, что в 57% случаев люди выбирают те же товары, что и до пандемии, 27% опрошенных выбирают товары по цене.

Роскачество объяснило бесполезность имбиря и чеснока при коронавирусе.