Глава Минздрава заявил о выросшем за время самоизоляции потреблении алкоголя в России

Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-3%. И оно достаточно равномерно», – заявил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он особо отметил, что алкоголь – не помощник при лечении коронавирусной, потому что ослабляет иммунитет. Кроме того, у пациентов, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, алкоголь провоцирует обострения хронических заболеваний.

«Алкоголь категорически в этой ситуации вообще неприемлем. Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», – подчеркнул министр.

Отметим, что в конце апреля специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян.

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