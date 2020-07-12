Жертвами наводнения в Японии стали 70 человек

Число жертв наводнений и оползней на юго-западе Японии возросло до 70 человек, без вести пропали 13, сообщил телеканал NHK на основании сборных данных с мест.

Причиной наводнений в районе острова Кюсю стали продолжающиеся уже неделю дожди. Осадки затронули основной японский остров Хонсю. В понедельник на севере Кюсю прогнозируют до 150 миллиметров осадков, а во вторник – до 300 миллиметров, передает РИА «Новости».

В префектурах Кумамото и Оита 8,5 тыс. жителей находятся без воды. В 11 префектурах разрушены более 12 тысяч домов. Изолированными остается ряд населенных пунктов.

Напомним, в результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали почти 38 млн человек, погибли или пропали без вести более 140 человек.