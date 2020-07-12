На НПЗ в Иране вспыхнул пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в провинции Хузестан на юго- западе Ирана произошел пожар, сообщило агентство Fars.

Возгорание на НПЗ в городе Бендер-Махшахр произошло, по предварительным данным, из-за утечки горючего. На месте ЧП работают пожарные, очаг возгорания удалось локализовать. Причины пожара устанавливаются, передает ТАСС.

Ранее в западной части иранской провинции Тегеран произошли взрывы, предположительно, на ракетных складах Корпуса стражей Исламской революции.