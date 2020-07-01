США ограничили доступ других стран к препарату от коронавируса

Соединенные Штаты скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. При этом доступ к лекарству для Великобритании и других европейских стран ограничен, пишет британское издание Guardian.

По данным газеты, первые 140 тыс. доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тыс. доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, передает РИА «Новости» мнение экспертов, которое приводится в публикации.

«Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось», – сказал старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.

Он высказался за то, чтобы продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса регулировалась и лицензировалась. «Это первый крупный одобренный препарат, и где же механизм доступа?» – задается вопросом Хилл.

Он предположил, что решением проблемы могло бы стать производство дженериков в Бангладеш и Индии, где патент Gilead не признается.

Ранее фармацевтическая компания Gilead заявила, что намерена продавать препарат от коронавируса ремдесивир властям развитых стран по цене в 390 долларов за пузырек. Пятидневный курс лечения обойдется в 2 тыс. 340 долларов.

Портал MedicalXpress сообщал, что противовирусный препарат ремдесивир показал свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом. Исследователи провели эксперимент с участием более 1 тыс. человек. Сообщалось, что препарат сократил время выздоровления больных от коронавируса в среднем на четыре дня.