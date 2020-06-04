Москва отреагировала на решение Киева по аренде земельных участков

Расторжение договоров аренды на три земельных участка в Киеве, принадлежавших российскому посольству, является нарушением нормы дипломатического поведения, заявили в МИД России.

Отмечается, что 27 мая Киевская городская администрация уведомила посольство России о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.

«Следует отметить, что упомянутые договоры аренды были заключены в 1999 году во исполнение соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств…, в отношении которого украинская сторона подтвердила, что «каждый действующий договор является обязательным для его участников и должен добросовестно выполняться», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Подчеркивается, что Россия незамедлительно направила украинскому МИД ноту с несогласием с решениями Киевского горсовета, настоятельно попросив Киев дать официальную оценку этим решениям.

«Однако, нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран», – заявили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что «перед лицом недружественных действий» Москва «оставляет за собой право на соответствующие ответные меры».

В марте Киев разорвал договоры об аренде земли с российским посольством. Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД оценивал возможность изъятия зданий российского посольства в Киеве.