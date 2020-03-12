Погребинский: Украина не пойдет на изъятие зданий российского посольства в Киеве

Потеря здания российского посольства на Украине привела бы к зеркальной реакции, то есть к потере здания украинской миссии, расположенного в Москве. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя решение киевских властей разорвать договор об аренде земли для строительства новых помещении посольства России.

«В Киеве действует старый горсовет, в котором доминируют националисты. Именно они переименовывают, декоммунизируют. Парламент изменился, а местный горсовет – нет. Поэтому они вполне могут принимать такие решения», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Украинское посольство занимает намного более «вкусное» место в центре Москвы, в хорошем здании, в двух шагах от Тверской улицы. Ясно, что потеря здания в Киеве привела бы к аналогичной потере здания украинского посольства в Москве. И дипмиссия Украины могла бы претендовать на место разве что где-то на выселках», – предположил Погребинский.

Политолог уверен, однако, территории действующего российского посольства в Киеве ничего не угрожает, поскольку она защищена дипломатическим статусом. Кроме того, как раз накануне, в ходе встречи замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя администрации президента Украины Андрея Ермака появились явные признаки урегулирования ситуации на Донбассе, напомнил эксперт.

Бывший замминистра иностранных дел СССР Александр Белоногов пояснил газете ВЗГЛЯД, что в дипломатии действует принцип взаимности. «На каких условиях существует украинское посольство в Москве, на таких же должно существовать и наше посольство в Киеве. Всякое враждебное действие против одного посольства влечет соответствующую реакцию со стороны пострадавшего государства», – отметил бывший дипломат.

Напомним, в четверг горсовет Киева разорвал с российским посольством договоры об аренде земельных участков, предназначенных для строительства новых помещений диппредставительства. Расторгнуты договоры об аренде земли для строительства новых помещений посольства России на Подоле на улице Спасской, 13–15, Спасской, 14 и Боричевом Току, 17, 19, 21. Договоры были заключены более 20 лет назад – еще в 1999 году.

Как заявили в Киевсовете, земельные участки с 1999 года не использовались по назначению и поэтому возвращены в собственность города. Часть территорий сейчас уже обустроена жителями города для общественного отдыха, поэтому будет рассматриваться вопрос о предоставлении указанным трем участкам статусов скверов, пишет УНИАН.

Отметим, что на Украине по-прежнему нет российского посла. Летом 2019 года газета ВЗГЛЯД подробно описывала эту ситуацию.