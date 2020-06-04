Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 млн человек

В мире зафиксировано 6 млн 511 тыс. случаев коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса, где ежедневно ведутся подсчеты вирус-положительных пациентов, а также умерших и выздоровевших.

На сайте университета указывается, что число умерших от COVID-19 превысило 386 тыс. человек, число вылечившихся превысило 2 млн 807 тыс. человек.

По числу смертей лидируют США – 107 тыс. 175 случаев. На втором месте Великобритания (39 тыс. 811), на третьем – Италия (33 тыс. 601).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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