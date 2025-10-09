В Москве арестовали многодетную мать за оправдание терроризма

У певца Покровского обнаружили коттедж с бомбоубежищем

Певец-иноагент Покровский переоформил коттедж с бомбоубежищем на жену

Tекст: Денис Тельманов

Загородная резиденция Максима Покровского была обнаружена в деревне Таблово Рузского района, передает RT. Согласно выпискам Росреестра, участок с бомбоубежищем, оставшимся от бывшей воинской части, певец приобрел еще в 2002 году. Впоследствии на участке появились большой дом, баня, терраса и другие постройки.

По данным Росреестра, в январе 2024 года хозяин участка сменился на основании брачного договора. Юристы отмечают, что такая схема позволяет переоформить недвижимость на супругу без необходимости развода. Специалисты считают, что Покровский мог таким образом попытаться вывести активы из-под действия закона об иностранных агентах.

Местные жители говорят, что дом стоит пустой уже несколько лет. По словам одной из соседок, на территории раньше жила собака и иногда приезжала мама Покровского, но в последнее время никто не появлялся.

Эксперты отмечают, что законом пока не предусмотрены специальные ограничения на передачу недвижимости родственникам и третьим лицам для иностранных агентов. При этом обсуждается введение новых правил, которые позволят государству замораживать такие объекты или направлять доходы от их реализации на нужды государства.

Максим Покровский уехал в США после начала спецоперации на Украине, выступал на проукраинских мероприятиях и критиковал власти России. Его включили в реестр иностранных агентов в марте 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы оштрафовал лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* на 45 тыс. рублей за отказ указать статус иноагента в социальных сетях. Максим Покровский* подал жалобу в Верховный суд России на отказ исключить его из списка иноагентов.