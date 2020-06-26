Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал теплохода с выпускниками в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как прогулочный теплоход с выпускниками и их родителями столкнулся с причалом в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

«Проведение проверки с привлечением контролирующих органов поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», – сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что по результатам проверки будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки следственных органов.

В четверг прогулочный теплоход «Лагуна», на котором находилось 46 выпускников девятого класса и 10 родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста. Пострадавших в результате происшествия нет. Начата доследственная проверка.