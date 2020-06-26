Зеленского поразило наводнение на Украине

Масштаб наводнения на западе Украины поражает, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

«Действительно поражает масштаб этой трагедии, то, что мы видели и с высоты с вертолета, и здесь видим, общаясь с людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сообщил, что «разрушено более 8 тыс. зданий», дороги, дамбы, несколько старых мостов, «затоплено около 10 тыс. га сельскохозяйственной земли».

При этом, по словам Зеленского, уже восстановлены все дороги государственного значения. Он считает, что «полностью нормальная жизнь в течение ближайших дней будет восстановлена».

Офис президента сообщил, что ситуация остается сложной «в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатской области и одном районе Львовской области». Однако интенсивность осадков снизилась, уровень воды постепенно спадает. Подтоплены в 285 населенных пунктах почти 10 тыс. домов; повреждено 500 км дорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Кабмин Украины выделил около 28 млн долларов на ликвидацию последствий наводнения.

Напомним, из-за дождей и порывов ветра без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в шести областях Украины.

В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области.

В среду сообщалось, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести.

Киев попросил ЕС и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.

Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой незаконной вырубки лесов, которая могла привести к масштабному наводнению.

Министерство здравоохранения Украины готовится к вспышкам инфекций, в том числе коронавирусной, на западе страны.