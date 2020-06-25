Собянин призвал москвичей продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим

Мэр столицы Сергей Собянин считает, что жителям Москвы все еще необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и другие санитарные требования, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в городе.

«Несмотря на все наши послабления, количество заболеваний и тяжесть постепенно падает, дай бог, чтобы это продолжалось. Надо стараться соблюдать те требования, которые предъявляются, масочный режим. Особенно в транспорте, торговых предприятиях, на работе, если это необходимо. Все равно это очень важно», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Ранее мэр столицы объявил, что в Москве улучшается ситуация с распространением коронавируса. Он указал, что заболеваемость коронавирусом продолжает идти на убыль – и по сравнению с неделей 8-14 июля среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%, а 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1 тыс. новых случаев.

Так, с 23 июня открылись рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи, уже можно прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Также отменились ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы вернулись учреждения соцзащиты населения.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса. Накануне, 24 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7176. Таким образом, прирост новых случаев за сутки снизился на 63.