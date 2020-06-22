Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

В Москве улучшается ситуация с распространением коронавируса, что позволит начать с 1 июля реконструкцию еще 25 городских поликлиник, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«12 поликлиник в Москве по программе «Моя поликлиника» сейчас полностью реконструируются. Планировали больше, но из-за пандемии решили перенести сроки, потому что для реконструкции приходится выводить из оборота эти поликлиники, а они и так сегодня чрезвычайно востребованы», – передает его слова РИА «Новости».

Собянин сообщил, что «пандемия пошла на спад», и теперь можно вернуться к «активной фазе программы «Моя поликлиника».

«И еще 25 поликлиник, на них начнется реконструкция с 1 июля», – заявил мэр.

Он указал, что условия работы в режиме ЧС принесло много проблем, однако одновременно выявило новые возможности.

«Поэтому мы пересмотрели все сроки и действующих, и будущих реконструкций», – подчеркнул Собянин.

16 июня Собянин отметил, что, исходя из динамики ситуации с коронавирусом в городе, на этой неделе картина будет нормальной. Он заявил, что можно будет открывать стационарные рестораны и кафе.