Собянин назвал возможные сроки открытия ресторанов

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, основываясь на динамике ситуации с коронавирусом в городе, на следующей неделе картина будет нормальной, и можно будет открыть стационарные рестораны и кафе.

Собянин посетил летнюю веранду одного из московских кафе и встретился с представителями отрасли общепита, передает РИА «Новости».

В ходе встречи мэр заявил, что открытие кафе и ресторанов – долгожданное событие в жизни города, и это очень важный этап на пути к возвращению к привычной жизни.

«Самое привычное в нашей московской жизни – это рестораны и открытые кафе, веранды. Когда возвращаешься к этой жизни, она уже какая-то необычная, даже шок какой-то. Надеюсь, что мы надолго избавились от тех ограничений, в которых жили», – отметил глава города.

Мэр добавил, что решения по открытию были серьезно выверены.

«После отмены пропусков прошло семь-восемь дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина, и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», – пояснил Собянин.

Также мэр отметил, что раньше середины июля остальные ограничения не будут сняты.

«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», – пояснил мэр.

В понедельник Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открываются летние веранды кафе и ресторанов.