Собянин заявил о готовности Москвы к очередному этапу снятия ограничений

Российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открываются летние веранды кафе и ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Говоря о принятом на прошлой неделе решении о снятии большинства ограничений в Москве, Собянин заявил, что «нельзя допускать неоправданный риск, но и перестраховываться тоже не следует». «Закрытие предприятий, ограничение передвижения по городу, запрещение или ограничение прогулок оказывают самое негативное влияние на экономику, рабочие места, доходы, социальное и физическое самочувствие людей. В конце концов, на их гражданские конституционные права, ограничение которых допустимо только в самом крайнем случае. Именно поэтому при малейшей возможности мы должны возвращаться к нормальной жизни», – подчеркнул мэр.

«Сегодня – по прошествии недели – мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! И это, честно говоря – просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня», – добавил градоначальник, слова которого приводятся на его сайте.

Так, указал Собянин, с 16 июня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Так, снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Мэр Москвы также привел служебную оперативную статистику важнейших параметров борьбы с коронавирусом, которая демонстрирует, что ситуация продолжает улучшаться.

«Снижается количество вновь выявляемых случаев заражения. … Устойчиво сокращается количество тяжелых случаев, требующих госпитализации больных. По сравнению с неделей 1-7 июня на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22% – с 753 до 587 случаев в день. В результате количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% – до 8,5 тыс. человек», – уточнил Собянин.

Небольшое замедление темпов «освобождения коек» в последние дни он назвал следствием новых рекомендаций Минздрава, который расширил показания к госпитализации с подозрением на коронавирус. Мэр также отметил, что большой резерв свободных коек (8,8 тыс. в стационарах и 15 тыс. во временных госпиталях) позволяет врачам не торопиться с выпиской пациентов, чтобы понаблюдать за их состоянием еще несколько дней в условиях стационара.

«И, пожалуй, самое важное изменение. Мы видим устойчивое сокращение количества новых случаев внебольничных пневмоний – наиболее тяжелого осложнения COVID-19. За прошедшую неделю их число сократилось на 30% – с 706 до 493 случаев в среднем в день», – отметил мэр.

При этом Собянин обратил внимание москвичей, что коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья. «Так что совсем расслабляться ни в коем случае нельзя. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих мы должны соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов. А прогулки планировать так и в такое время, чтобы не подвергать себя риску», – подчеркнул он.

Ранее Собянин говорил, что в июле могут разрешить посещение кинотеатров и другие массовые мероприятия в Москве, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

11 июня глава Минздрава заявил, что самая благоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу сложилась в Тюменской области и Москве.