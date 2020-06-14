Собянин назвал сроки открытия кинотеатров в Москве

В июле могут разрешить посещение кинотеатров и другие массовые мероприятия в Москве, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия - это уйдет уже на июль месяц», – передает его слова «Интерфакс».

Он добавил, что власти будут исходить из эпидемиологической ситуации, передает РИА «Новости».

«И вообще все последующие разрешения будут связаны с тем, а какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни», – сказал Собянин.

Ранее глава Минздрава заявил, что самая благоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу сложилась в Тюменской области и Москве.