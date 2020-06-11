Москва оказалась в числе самых благоприятных по коронавирусу регионов России

Самая благоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу сложилась в Тюменской области и Москве, в 21 регионе ситуация спокойная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Однако министр призвал воздерживаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции.

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки можно назвать несколько регионов [где обстановка наиболее спокойная], например, Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших», – сказал глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Он подчеркнул, что «сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо».

«Человек, имеющий иммунитет, больше защищен сам, поскольку его защитные силы позволяют ему побороть вирус, если он с ним сталкивается повторно. Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или в случае, если приходящий гость принесет [вирус] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск [заражения] существует. Походы к друзьям и в гости нужно по-прежнему ограничивать», – передает слова Мурашко РИА «Новости».

Мурашко также рассказал о том, можно ли применять здоровыми людьми антималярийные препараты для профилактики COVID-19.

«Поскольку к этим препаратам, во-первых, существует доступ только рецептурный, по назначению врача, категорически профилактически эти препараты рекомендовать нельзя. Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма и ряда других», – добавил министр.

Напомним, власти Москвы не рекомендуют жителям столицы выходить из дома в День России и на парад Победы, так как пока массовые мероприятия запрещены.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось в три-четыре раза с момента пика заболеваемости.