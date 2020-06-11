Собянин заявил о снижении роста заболеваемости коронавирусом в Москве в 3-4 раза

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось в 3-4 раза с момента пика заболеваемости, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «России-24».

«Конечно, не надо расслабляться. Но и говорить, что ничего не снижается, тоже неправильно. У нас в момент пика заболеваемости было 6,5 тыс. выявляемых с коронавирусом. Сейчас по Москве 1,4 тыс. человек с коронавирусом выявляется – это в 3-4 раза меньше», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что снижение всех показателей, связанных с эпидемией, идет примерно с 7 мая.

«У нас начиная где-то с 7 мая идет постоянное стабильное снижение всех показателей, связанных с эпидемией. Это и количество вновь выявленных больных, ковидных пневмоний, это подозрительные случаи ОРВИ с положительным диагнозом на коронавирус, это количество госпитализаций и смертей. Все эти показатели стабильно уже большее месяца дают позитивную картину», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в последние 10 дней в Ммоскве ситуация с коронавирусом развивается положительно.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса, из них 1436 – в Москве.

В июне в Москве были отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок, власти заявили о хорошей динамике по заболеваемости. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что переход к нормальной жизни займет почти два с половиной месяца.