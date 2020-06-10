Собянин назвал сроки возвращения Москвы к нормальной жизни

Плановый переход из режима самоизоляции в Москве к нормальной жизни составит почти два с половиной месяца, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эту эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, принимаемые жесткие меры принимались гораздо быстрее. А вот выход, к сожалению, он гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят», – сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что в столице «остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий». «Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля», – заявил градоначальник, передает ТАСС.

При этом Собянин отметил, что, несмотря на самые позитивные маркеры, полностью победить распространение коронавируса нельзя, но можно поэтапно переходить к нормальной жизни, передает РИА «Новости».

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни. Но этот выход был выстроен жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев... Понятно, что на 100% коронавирус победить невозможно, как невозможно победить любой вирус, он остается с нами надолго или навсегда. Но можно сделать, чтобы эпидемиологическая ситуация в городе стала управляемой, чтобы не было взрывного роста эпидемии, чтобы медицинская система спокойно справлялась со своей задачей. Это возможно стало благодаря слаженной работе Москвы, регионов, правительства Российской Федерации, при активной поддержке президента», – сообщил Собянин.

В понедельник Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден и мировой опыт говорит об риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.