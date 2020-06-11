Москвичей попросили не выходить из дома на праздники

Власти Москвы не рекомендуют жителям столицы выходить из дома в День России и на парад Победы, так как пока массовые мероприятия запрещены, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что соблюдение «режима самосохранения» москвичами позволит снимать ограничения каждую неделю.

«Я бы не рекомендовал выходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться 12-го и в день парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки не должно быть», – передает слова Собянина РИА «Новости».

Он также призвал работодателей по возможности продолжать дистанционную работу.

«Мы по-прежнему рекомендуем, я хочу обратить внимание работодателей и руководителей предприятий, максимально дистанционно работать. Если можно, то лучше делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и предприятиях», – сказал Собянин.

В случае, если дистанционная работа невозможна, необходимо соблюдать санитарный режим.

«Вирус еще не побежден, риски заболеваемости все равно остаются высокими, нужно беречь себя и родных, делать все, чтобы не провоцировать ситуации, которые бы подвергали вас опасности: не ходить в места массового скопления людей, обязательно носить маску, заходя в транспорт и магазин надевать маску и перчатки. Продолжайте беречь себя, продолжайте оберегать. Таким образом у нас будет больше и больше гарантий, и мы будем каждую неделю открывать новые и новые возможности для новой нормальной реальности», – передает его слова ТАСС.

9 июня в Москве были отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок, также возобновили работу парикмахерские и салоны красоты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после снятия ограничений в столице открылась примерно треть салонов красоты и парикмахерских и две трети торговых центров.

При этом число выявляемых случаев коронавируса снизилось в 3-4 раза относительно пика.