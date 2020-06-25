В России подтвердили 7,1 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 613 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 32% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 885, Подмосковье – 467, Ханты-Мансийском АО – 319.

Всего в стране выявлены 613 тыс. 994 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 375 тыс. 164 человек, из них 6342 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 8605 человек.

Накануне, 24 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7176. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 63.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.