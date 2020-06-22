Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что результаты прошедшей недели по ситуации с коронавирусом в столице «очень позитивные», и объявил об очередном этапе отмены ограничений. Москва смогла вернуться к привычному ритму жизни, подчеркнул градоначальник.

По его словам, с 23 июня будут открыты рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи. Также можно будет прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы возвращаются учреждения соцзащиты населения, сообщается в блоге Собянина.

Кроме того, снимаются ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: детские площадки, уличные тренажеры, лавочки. С учетом постепенного «открытия» регионов также решено возобновить работу турагентств. В то же время экскурсии по Москве все еще невозможны.

«После того как открылись прогулки и летние веранды, начала работать торговля, а затем и большинство других городских предприятий, – мы, конечно, радовались. Но волновались и переживали тоже – все ли будет нормально? Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные», – заявил Собянин.

Он указал, что заболеваемость коронавирусом продолжает идти на убыль – и по сравнению с неделей 8-14 июля среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%.

«В субботу, 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1 тыс. новых случаев», – сообщил мэр.

Он подчеркнул также, что по-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия.

Ранее в понедельник Собянин сообщил, что в Москве улучшается ситуация с распространением коронавируса, что позволит начать с 1 июля реконструкцию еще 25 городских поликлиник.

За минувшие сутки в России выявлено 7600 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 592 тыс. случаев заболевания. В Москве за сутки выявлено 1068 заболевших.