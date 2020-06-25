В Госдуме заявили о невозможности двойного голосования по Конституции

Руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров лично убедился в невозможности двойного голосования по поправкам в Конституцию.

После регистрации для электронного голосования Макаров специально поехал на избирательный участок, но бюллетень ему там не выдали.

«С утра специально заехал на избирательный участок. Потому что подумал, ну я зарегистрировался, но как будет там?.. Я приехал на участок, подошел и попросил бюллетень. Они посмотрели, сказали: «Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования», – сказал Макаров, передает РИА «Новости».

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

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