Голосование по поправкам в Конституцию началось во всех регионах Дальнего Востока

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25 июня, четверг | Последнее обновление — 05:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore
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Богатым россиянам окрасили налоги
Зачем СБУ завербовала российского полицейского
Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами
Макрон бросил вызов Эрдогану
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Судить историю могут только те, кто любит Россию
Сергей Худиев, публицист, богослов
Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми
Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы
24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшейПодробности...
Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19
Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любителиПодробности...
В России и мире прошла акция «Свеча памяти»
Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»Подробности...
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