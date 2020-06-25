В Поволжье открылись первые участки для голосования по поправкам в Конституцию

Оренбургская область стала первом регионом Приволжского федерального округа, где открылись участки для проведения Общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию России. Следом открылись участки Пермского края, сообщили представители избирательных комиссий регионов.

«В Оренбургской области начали работу 1724 избирательных участка, которые на протяжении семи дней будут работать 08.00 (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск)», – приводит ТАСС слова председателя Избирательной комиссии региона Александра Нальвадова.

В Башкирии большинство избирательных участков откроется в 08.00 мск. Всего в регионе для голосования подготовлено более 3 млн бюллетеней, в том числе для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней – более 362 тыс. штук.

По данным Избиркома Пермского края, до 30 июня территориальные избирательные комиссии будут работать с 09.00 до 20.00 (с 07.00 до 18.00 мск), а в выходные с 10.00 до 15.00 (с 08.00 до 13.00 мск).

В Самарской и Саратовской областях, которые находятся в одном часовом поясе, участки будут работать с 08.00 до 20.00 (с 07.00 до 19.00 мск), сообщили представители избирательных комиссий регионов. При этом в городе Саратове участки начнут работать на час позже – с 08.00 мск (09.00 по местному времени) до 20.00 мск. С 08.00 мск также начнут работу избирательные участки в Чувашии.

По данным сайта ЦИК Татарстана, в период с 25 по 30 июня участки для голосования будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00. «При этом с 08.00 до 13.00 можно будет проголосовать на придомовых территориях в районах, где такая возможность предусмотрена, а также в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования (в случае принятия решения о проведении такого голосования). Непосредственно в помещении для голосования проголосовать можно с 14.00 до 20.00», – говорится в сообщении.

В пресс-службе избирательной комиссии Ульяновской области сообщили, что проголосовать на своем участке жители региона смогут с 08.00 (07.00 мск) до 20.00 (19.00 мск) в любой день с 25 июня по 1 июля.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля, причем 1 июля будет выходным днем. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».

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