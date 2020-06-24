В Совфеде оценили новый поворот в расследовании крушения MH17

«Это попытка спасти свою репутацию. Голландская комиссия хочет придать следствию хоть какую-то видимость правосудия», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя решение властей Нидерландов расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации над Донбассом до крушения рейса MH17.

«У меня риторический вопрос: почему пять лет ждали? – акцентировал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. – Ответ очевиден и очень прост: виновные в крушении малазийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, были назначены еще до того, как началось расследование. Обама обвинил в случившемся президента Владимира Путина и всю Россию. Причем это было сделано уже на вторые сутки после трагедии. А дальше под эту версию стали подгонять все остальное».

Российская сторона с первого дня спрашивала, продолжил собеседник, почему не было закрыто международное воздушное пространство над территорией Украины, в соответствии с международными правилами? Почему не были опубликованы переговоры экипажа и диспетчеров? Где показания американских спутников, которые якобы есть у США на орбите?

На все эти вопросы ответов до сих пор не получено. Вместо этого нам предлагают какие-то переписки непонятных людей из соцсетей, посетовал Андрей Климов. Более того, в районе крушения рейса MH17 в это время проводились учения украинских ПВО. Это был их позиционный район. Какая тут взаимосвязь с трагедией, тоже интересный вопрос, заметил сенатор.

А почему сейчас согласились расследовать незакрытие воздушного пространства, тоже вполне очевидно, продолжил он. Мы видим раздрай в отношениях Европы и США, и чтобы спасти свою репутацию, голландцы решили развернуть расследование. «ЯОни ведь тоже нормальные люди, им еще работать, и они хотят придать следствию хоть какую-то видимость правосудия, – поделился собеседник.

«Я не знаю, насколько глубоко будут «копать» в сторону Украины, но пока это похоже лишь на некий жест. Кстати, у меня с первых дней после трагедии над Донбассом был установлен контакт с властями Малайзии. Их тоже не допускали к расследованию, как и Россию, и они никогда не говорили, что согласны с выводами, мол, русские виноваты. Ни разу», – напомнил Климов.

«Заметьте, малазийский борт упал не в Голландии, а на Украине, сам самолет был изготовлен тоже не в Нидерландах, а единственная причина, почему расследование происходит там – большое число погибших голландцев. Но с точки зрения правосудия, это отнюдь не повод им выступать следователями», заключил собеседник.

Как заявил во вторник голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации над Донбассом до крушения рейса MH17.

По его словам, в парламентских документах говорится, что такое расследование может занять от четырех до шести месяцев. Однако, отметил юрист, есть вероятность, что такое расследование займет больше времени из-за ситуации с COVID-19.

Ранее директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing, не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.