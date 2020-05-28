МИД указал на некачественное расследование роли Украины в крушении МН17

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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Киев нанес удар по украинским фашистам

В западных районах Украины идеалы подразделений СС служат для воспитания патриотовФото: vgolos.com.ua
«Удар по той мифологии, которая насаждалась последние годы». Такими словами украинские эксперты оценивают беспрецедентное событие, произошедшее на Украине: после целых десятилетий реабилитации и восхвалений дивизии СС «Галичина» ее символика признана нацистской. Будет ли эта символика теперь на Украине запрещена? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Парад Победы – триумф Империи

Владимир Можегов, публицист
Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...

На рынке недвижимости грядет революция

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Личное банкротство заемщиков и, как следствие, принятие банками на баланс тысяч объектов недостроенной недвижимости, может разрушить хрупкий баланс спроса и предложения. Идеальный штиль в какой-то момент может смениться идеальным штормом. Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...
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    Как выглядит американская замена «Союзам»

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              МИД указал на некачественное расследование роли Украины в крушении МН17

              28 мая 2020, 12:18

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing MH17, не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии, заявил директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

              Парамонов заявил, что российская сторона не раз выражала свое удивление «в связи с тем, что материалы, переданные нами, то игнорировались, то объявлялись сфальсифицированными», передает РИА «Новости».

              При этом «без каких-либо вопросов, на веру, к делу приобщались данные из сомнительных источников, включая то, что предоставляла очевидно заинтересованная сторона – Украина».

              «Вместе с тем не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17 – в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта», – добавил он.

              Парамонов подчеркнул, что Россия не является стороной судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении малазийского Boeing MH17, однако следит за соблюдением прав российских граждан, которые являются фигурантами дела.

              В то же время МИД пока не берется прогнозировать, в каком формате будет вестись работа с обвиняемыми.

              Отвечая на вопрос о том, обращался ли кто-то из обвиняемых с инициативой дать показания перед судьей в России, дипломат ответил: «В случае, если в адрес российской стороны будут направлены какие-то дополнительные запросы об оказании правовой помощи, они будут рассматриваться в соответствии с имеющимися требованиями и международными обязательствами».

              Москва надеется, что судьи в Нидерландах обратят внимание на недостатки в расследовании и назначат дополнительные экспертизы.

              «Мы видим, что уголовное расследование авиакатастрофы, которое ведется Совместной следственной группой (ССГ), так и не завершено, хотя прошло почти шесть лет. К работе ССГ у нас накопилось немало нареканий. Оно политизировано, предвзято и однобоко», – указал он.

              Очевиден избирательный подход к формированию доказательной базы – «как будто с первого дня все подгонялось под заранее выбранную версию причастности российской стороны».

              Напомним, планируется, что судебные слушания по делу о крушении MH17 будут возобновлены в Нидерландах 8 июня. Первые слушания прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.

              По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

              Также окружной суд Гааги принял решение сохранить анонимный статус 12 свидетелей по делу.

              Прокурор Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из России «Буком». Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая в том числе на нежелание использовать выводы российской стороны.


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