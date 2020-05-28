МИД указал на некачественное расследование роли Украины в крушении МН17

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing MH17, не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии, заявил директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

Парамонов заявил, что российская сторона не раз выражала свое удивление «в связи с тем, что материалы, переданные нами, то игнорировались, то объявлялись сфальсифицированными», передает РИА «Новости».

При этом «без каких-либо вопросов, на веру, к делу приобщались данные из сомнительных источников, включая то, что предоставляла очевидно заинтересованная сторона – Украина».

«Вместе с тем не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17 – в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта», – добавил он.

Парамонов подчеркнул, что Россия не является стороной судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении малазийского Boeing MH17, однако следит за соблюдением прав российских граждан, которые являются фигурантами дела.

В то же время МИД пока не берется прогнозировать, в каком формате будет вестись работа с обвиняемыми.

Отвечая на вопрос о том, обращался ли кто-то из обвиняемых с инициативой дать показания перед судьей в России, дипломат ответил: «В случае, если в адрес российской стороны будут направлены какие-то дополнительные запросы об оказании правовой помощи, они будут рассматриваться в соответствии с имеющимися требованиями и международными обязательствами».

Москва надеется, что судьи в Нидерландах обратят внимание на недостатки в расследовании и назначат дополнительные экспертизы.

«Мы видим, что уголовное расследование авиакатастрофы, которое ведется Совместной следственной группой (ССГ), так и не завершено, хотя прошло почти шесть лет. К работе ССГ у нас накопилось немало нареканий. Оно политизировано, предвзято и однобоко», – указал он.

Очевиден избирательный подход к формированию доказательной базы – «как будто с первого дня все подгонялось под заранее выбранную версию причастности российской стороны».

Напомним, планируется, что судебные слушания по делу о крушении MH17 будут возобновлены в Нидерландах 8 июня. Первые слушания прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.

По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Также окружной суд Гааги принял решение сохранить анонимный статус 12 свидетелей по делу.

Прокурор Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из России «Буком». Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая в том числе на нежелание использовать выводы российской стороны.