Суд в Нидерландах постановил сохранить анонимность свидетелей по делу MH17

Окружной суд Гааги принял решение сохранить анонимный статус 12 свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе.

Ранее защита одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова подала апелляцию на решение судебного следователя гарантировать 13 лицам статус свидетелей, которым угрожает опасность, и сохранить их анонимность.



Суд постановил, что в отношении одного из них решение о предоставления статуса свидетеля, которому угрожает опасность, было принято с нарушениями. «Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе. Это означает, что личность этих свидетелей останется засекреченной», – пояснили в суде, сообщает ТАСС.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред России при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».

Россиянин Олег Пулатов, которого обвиняют по делу о крушении Boeing, полностью отвергает свою ответственность за гибель самолета.